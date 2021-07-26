26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer yapacak olan sarı lacivertli ekip, Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy gibi isimleri gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

JAHER RASSOUL

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un savunmacısı Jaher Rassoul, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe ezeli rakibinin ardından devreye girdi. Rassoul için transfer savaşı sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

ALASSANE NDAO

Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Kanat arayışlarını da sürdüren Kanarya, Ndao'yu kadrosuna katarak elini güçlendirmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

DARIO BENEDETTO

Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto için yarışa Sao Paulo ve Fenerbahçe'nin ardından İspanyol ekibi Elche de katıldı. Marsilya oyuncuyu satmak istiyor ancak Fenerbahçe kiralama formülüyle masaya oturacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

NOAM BAUMANN

Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Gökhan Gönül ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip, uzun süredir gündeminde yer alan Aurelio Buta için girişimlerini hızlandırdı. Buta için Antwerb ile temasa geçildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

RHIAN BREWSTER

Serdar Dursun'un ardından bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'nin Rhian Brewster'i gündemine aldı.
Geçen yıl 26 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan transfer edilen Brewster, Sheffield'daki ilk sezonunda 30 maçta suskun kalınca gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

CARLOS VINICIUS

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

MARCOS ANTONIO

Shakhtar'ın Brezilyalı orta sahası Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'nin radarına girdiği bildirildi. Fenerbahçe, uygun bir maliyet oluşması durumunda Marcos Antonio'yu kadrosuna katacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | FB haberleri

KENEDY

Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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