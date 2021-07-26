Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan Mbwana Samatta, 27 dakikada yaşanan bir pozisyonda iki rakip oyuncunun arasında kalarak yere düştü. Tedaviye rağmen ayağa oyuna devam edemeyen Tanzanyalı golcü, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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