26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta Gençlerbirliği maçında sakatlandı!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Samatta devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta Gençlerbirliği maçının 27. dakikasında sakatlandı. Samatta'nın yerine 29. dakikada Serdar Dursun girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan Mbwana Samatta, 27 dakikada yaşanan bir pozisyonda iki rakip oyuncunun arasında kalarak yere düştü. Tedaviye rağmen ayağa oyuna devam edemeyen Tanzanyalı golcü, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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