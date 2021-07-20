20 Temmuz 2021, Salı
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Golcü arayan F.Bahçe için son iddia Portekiz'den geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli takımın, Portimonense'de forma giyen Beto ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beto'ya kanca! Portekiz basını duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, santrfor arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Portimonense forması giyen 23 yaşındaki golcü Beto'yu gündemine aldı. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)
Golcü arayan F.Bahçe için son iddia Portekiz'den geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli takımın, Portimonense'de forma giyen Beto ile ilgilendiği ileri sürüldü.
23 yaşındaki genç santrfor, kariyerinde 66 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist gerçekleştirdi. 1.94 boyundaki Beto'nun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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