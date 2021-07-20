Yeni sezonda şampiyonluk yarışının en önemli iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde de karşı karşıya geldi. Gelecek sezonda kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen iki ezeli rakip, Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Xherdan Shaqiri için transfer savaşına girdi. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın da aracılığıyla İsviçreli oyuncuya reddedilemeyecek bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)