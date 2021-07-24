Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin gündeminde düşmüyor. Daha önce Hatay ekibiyle görüşen Kanarya, beklediği cevabı alamamıştı. Yeni sezona yeni bir forvetle başlamak isteyen sarı lacivertliler, Gabonlu forvet için yeniden masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Hataysporlu Aaron Boupendza, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Fotomaç'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin, Gabonlu golcü için yeni bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Fiorentina ve Atalanta ile Watford'un da devrede olduğu 24 yaşındaki Boupendza için Hatayspor, takastan ziyade bonservis bedeli talep ediyor. Boupendza, Süper Lig'de geçen sezon 22 golle krallık tacını takmıştı.

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