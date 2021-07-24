Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ın peşine düştü!

Fotomaç'ın derlediği Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren M'Baye Niang ile ilgileniyor ancak oyuncunun transferinde en ciddi rakibin İtalya Serie A'ye yeni yükselen Venezia olduğu ifade edildi.