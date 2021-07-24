Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe M'Baye Niang'ın peşine düştü!
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Hücum mevkisine takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın peşine düştü. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en ciddi rakibinin ise Venezia olduğu kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Geride bıraktığımız sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı gündem maddesi ise M'Baye Niang oldu.
Fotomaç'ın derlediği Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kiralık olarak geçiren M'Baye Niang ile ilgileniyor ancak oyuncunun transferinde en ciddi rakibin İtalya Serie A'ye yeni yükselen Venezia olduğu ifade edildi.
İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu etkileyen bir proje sunduğu bilgisi de paylaşıldı. Niang'la bir dönem Beşiktaş'ta ilgilenmişti.
Senegalli futbolcu, kariyerine Caen'de başladı. Sırasıyla Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino ve Rennes formaları giydi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Niang, Senegal Milli Takımı ile çıktığı 15 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
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