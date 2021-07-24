Fenerbahçe'de bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Miha Zajc, kiralık olarak geçirdiği Genoa döneminin ardından sarı lacivertlilere geri döndü. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde antrenmanlara çıkan Slovenyalı oyuncu, idman performansıyla göz doldurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kiralık gittiği Genoa'dan geri dönen Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Yönetim, satıp para kazanmak istediği Slovanyalı orta saha için henüz istediği teklifi alamadı. İdmanlara devam eden Zajc ise performansı ile göz dolduruyor. Pereira'nın 27 yaşındaki oyuncu için kalması yönünde de rapor verebileceği konuşuluyor.

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