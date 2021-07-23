23 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Rafinha transferinde Flamengo engeli!

Rafinha'da flaş engel!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemde olan Rafinha transferinde sarı-lacivertlilere rakip çıktı. 28 yaşındaki yıldız isme Brezilya ekiplerinden Flamengo talip oldu. (FB spor haberleri)

PSG'li Rafinha'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Fotomaç'ın haberine göre, Flamengo'nun da 28 yaşındaki orta sahanın transferi için devreye girdiğini yazdı. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği bir diğer sambacı Paulinho'nun da karar aşamasında olduğu ve birkaç gün içinde tercihini yapacağı belirtildi.
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