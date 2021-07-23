Fenerbahçe'den astronomik bir rakama İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı lacivertlilerin de onun ardından transfer ettiği golcülerden memnun olmaması Fenerbahçe ve Muriqi isminin anılmasına sebep oldu. Kanarya'ya Kosovalı forvetten iyi haber geldi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Sarri'nin sisteminde yer bulamayan Muriqi için, transfer kapıları sonuna kadar açıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)