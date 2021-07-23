Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi için pusuda! Sarri'nin ardından transferin kapısı açıldı

Fenerbahçe'den astronomik bir rakama İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı lacivertlilerin de onun ardından transfer ettiği golcülerden memnun olmaması Fenerbahçe ve Muriqi isminin anılmasına sebep oldu. Kanarya'ya Kosovalı forvetten iyi haber geldi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Sarri'nin sisteminde yer bulamayan Muriqi için, transfer kapıları sonuna kadar açıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye Lazio cephesinden dün sevindirici bir haber geldi. Tuttosport, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynamayı planladığını duyururken, bu durumda forvetlerden Vedat Muriç ve Caicedo'dan birisini satmak zorunda kalacağını yazdı. İbrenin Muriç'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı.



