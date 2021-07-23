23 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi için pusuda! Sarri'nin ardından transferin kapısı açıldı

Fenerbahçe'den astronomik bir rakama İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı lacivertlilerin de onun ardından transfer ettiği golcülerden memnun olmaması Fenerbahçe ve Muriqi isminin anılmasına sebep oldu. Kanarya'ya Kosovalı forvetten iyi haber geldi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Sarri'nin sisteminde yer bulamayan Muriqi için, transfer kapıları sonuna kadar açıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi için pusuda! Sarri'nin ardından transferin kapısı açıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye Lazio cephesinden dün sevindirici bir haber geldi. Tuttosport, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynamayı planladığını duyururken, bu durumda forvetlerden Vedat Muriç ve Caicedo'dan birisini satmak zorunda kalacağını yazdı. İbrenin Muriç'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi için pusuda! Sarri'nin ardından transferin kapısı açıldı

EN CİDDİ TALİP FENER

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Vedat Muriç için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin, Caicedo için de devreye girebileceği belirtiliyor. Kontratının son yılına giren Ekvadorlu forvet, Lazio'da 139 maçta 33 gol+15 asist üretti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi için pusuda! Sarri'nin ardından transferin kapısı açıldı

32 yaşındaki oyuncu; M.City, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon gibi takımlarda da forma giydi. Fenerbahçe'nin hem Muriç hem de Caicedo için kiralama formülü içeren teklifler sunması bekleniyor.

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