Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.