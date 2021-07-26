26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | Fb haberleri

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Rahatsızlığı bulunan Mesut Özil'in maçta oynaması beklenmezken, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ın süre alması bekleniyor Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı nerede, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | Fb haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.07.2021

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | Fb haberleri

MESUT ÖZİL ANTRENMANA KATILMADI!

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | Fb haberleri

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kaan Ayhan yarışı! Kanarya istiyor Cimbom'un B planı var... Kaan Ayhan yarışı! Kanarya istiyor Cimbom'un B planı var...
Ezeli rakipler karşı karşıya! Hedefte o stoper var Ezeli rakipler karşı karşıya! Hedefte o stoper var
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla geldi ama... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla geldi ama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör