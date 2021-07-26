Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | Fb haberleri
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Rahatsızlığı bulunan Mesut Özil'in maçta oynaması beklenmezken, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ın süre alması bekleniyor Peki Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı nerede, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
MESUT ÖZİL ANTRENMANA KATILMADI!
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.
26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev
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