23 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma yasağı! Futbolcular...

F.Bahçe'de forma yasağı! Futbolcular...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Fenerbahçe'de, futbolculara forma yasağı geldi. Sarı lacivertli oyunculara verilen 2 forma, maç sonunda kendilerinde kalıyordu. Yönetimin aldığı karar sonrası bu uygulama kalktı. Yeni uygulamaya geçen sisteme göre, formalar rakip takımla değiştirilmeyecek ve maç sonu açık arttırmada satılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Mali sıkıntıları aşmak için 'Sinekten yağ çıkarmaya' çalışan kulüpler ilginç gelir kalemleri oluşturmak için sınırları zorluyor. Bu uygulamalardan birine de Fenerbahçe yönetimi imza attı. Daha önce her maç öncesi futbolculara her iki devrede giymeleri için 2'şer forma veriliyordu. Devre arasında ya da maç bitiminde futbolcular bu formaları rakip oyuncularla değiştiriyor ve bu şekilde hediyeleşiyorlar, hiç kimseye vermeseler de formalar kendilerinde kalıyordu. Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesi aldığı bir kararla bu uygulamaya son verdi.

MAÇ BİTİMİ MALZEMECİYE TESLİM

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde futbolculara ait formaların açık artırmada satılması ve gelir getirmesi sonrası bu sezon uygulama zorunlu hale getirildi. Akşam'ın haberine göre, sarı-Lacivertli yönetim futbolculara maç için verilen formaları karşılaşma bitiminde malzemeciye teslim edilmesi talimatı verdi. Bu nedenle futbolular artık rakip oyuncularla forma değiştiremeyecek ya da karşılaşma bitiminde evine götüremeyecek. Formalar maçlardan sonra açık artırmada satışa çıkartılıp, kulübe maddi gelir sağlanacak.

SİTEDE 'AÇIK ARTIRMA' BÖLÜMÜ

Fenerbahçe'nin yaptığı bu uygulamanın Kulüpler Birliği toplantısında da örnek gösterildiği ve diğer kulüplerin de benzer uygulamalara gitme niyetinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de bu formaların satışı için fenerium.com'da bir de 'Açık artırma' bölümü bulunuyor. Geçen sezon Mesut Özil'in, Ankaragücü maçında giydiği formanın bu sitede 5 bin 600 TL'den satılması da dikkat çekiyor.

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