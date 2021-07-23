Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler Vitor Pereira'nın da gözüne girdi!
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla kendine hayran bırakmıştı. Henüz 16 yaşında olan on numara, Portekizli hocanın talimatı doğrultusunda takımdan ayrılan oyuncuların yerine A takıma dahil edildi. Kanarya'nın dünya yıldızı Mesut Özil ise genç Arda ile özel olarak konuşurken görüntülendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de 2021-22 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı bırakılarak kendilerinden kulüp bulmaları istendi.
EMİN ADIMLARLA GELİYOR
Bu dört tecrübeli futbolcunun yerine ise henüz 16 yaşındaki bir yetenek A Takım'a dahil edildi. Fenerbahçe'nin gelecekte çok şey beklediği yıldız adayı Arda Güler, Vitor Pereira liderliğindeki yeni teknik ekipten de tam not aldı.
PEREIRA'NIN DA GÖZÜNE GİRDİ
Ajansspor'un haberine göre; geçen sezon Emre Belözoğlu tarafından A takımla idmanlara çıkarılan, hatta ligin sonuna doğru bazı maçların kadrosuna alınan genç Arda, Pereira'nın isteğiyle bugünden itibaren yine A Takım'da idman yapacak.
U19 GELİŞİM LİGİ'NDE GOL VE ASİSTLERİNE DEVAM ETTİ
Son olarak U19 Gelişim Ligi'nde sarı-lacivertli formayı giyen Arda Güler, Başakşehir maçında 2 gol, 1 asist, Kasımpaşa karşısında da 1 gol, 2 asistlik performanslar sergilemişti.
İKİ 10 NUMARA YAN YANA
Futbol zekası, topa hakimiyeti, asistleri ve şutlarıyla dikkat çeken Arda Güler 10 numara pozisyonunda oynuyor. Öte yandan antrenmanda Fenerbahçe'nin şu anki 10 numarası Mesut Özil ile Arda Güler'in yan yana gelmesi de güzel bir görüntü oluşturdu.
Kendi mevkiinde dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Mesut'un tecrübelerini genç Arda'ya aktarması bekleniyor.
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