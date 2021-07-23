Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Noam Baumann, Rafinha, Vedat Muriqi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DARIO BENEDETTO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı laciverli ekibe Marsilya forması giyen Dario Benedetto önerildi. Benedetto, Fenerbahçeli yetkililer tarafından veto edildi.
NOAM BAUMANN
Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.
ANDREA PETAGNA
Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.
RAFINHA
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafinha için girişimler devam ederken, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi.
ALEIX VIDAL
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.
VALENTINO LAZARO
Sağ bek arayan Fenerbahçe'de gündeme son olarak hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Valentino Lazaro geldi. Futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.
RHIAN BREWSTER
Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.
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