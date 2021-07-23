23 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Noam Baumann, Rafinha, Vedat Muriqi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

DARIO BENEDETTO

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı laciverli ekibe Marsilya forması giyen Dario Benedetto önerildi. Benedetto, Fenerbahçeli yetkililer tarafından veto edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

NOAM BAUMANN

Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

ANDREA PETAGNA

Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

RAFINHA

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafinha için girişimler devam ederken, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

VALENTINO LAZARO

Sağ bek arayan Fenerbahçe'de gündeme son olarak hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Valentino Lazaro geldi. Futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

RHIAN BREWSTER

Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.

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