Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hataysporlu Aaron Boupendza'nın transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, bir süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Hatay ekibiyle anlaşmak üzere. Kanarya'nın daha önce yaptığı teklifi reddeden Hatayspor, yeni teklife sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, forvet transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran ve gol kralı unvanının sahibi olan Boupendza transferinde mutlu sona bir adım uzakta. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler bir süredir pazarlıkları yürüttüğü Hatay ekibiyle orta noktada buluşmak üzere...

İstanbul temsilcisinin daha önce yaptığı teklifi reddeden Hatayspor, sarı-lacivertlilerin yeni teklifine sıcak bakıyor. Gabonlu yıldız için Fiorentina ve Atalanta ile Watford'un da devrede olduğu bilinirken, Fransız ekibi Lyon ile İskoçya'dan Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.

YILDIZ OYUNCU MESUT HAYRANI

24 yaşındaki golcünün de Fenerbahçe'de oynamak istediği öğrenildi. Boupendza'nın sarı-lacivertlilerin ünlü yıldızı Mesut Özil'e hayranlığından dolayı bu kararı verdiği açıklandı. Gabonlu forvet, kariyerinde çıktığı 98 maçta 41 gol attı.

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