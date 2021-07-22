Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa kulüplerinin radarındaki Altay Bayındır'ın ayrılık ihtimaline karşı kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, İsviçre Ligi ekibi Lugano'da forma giyen Noam Baumann'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, sürpriz bir mevki için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, talipleri artan genç kalecisi Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi. Yeni Asır'ın haberine göre; İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın Altay için nabız yokladığı kaydedilirken, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay'ın takımdan ayrılmasına onay verilecek. 25 yaşındaki kaleci İsviçre Milli Erkek Futbol Takımı'nın çeşitli kategorilerinde 11 kez forma giydi. 2018 yılında 410 bin Euro bedelle Lugano'ya transfer olmuştu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Baumann'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

NOAM BAUMANN KİMDİR?

10 Nisan 1996 tarihinde İsviçre'nin Baar kentinde dünyaya gelen Noam Baumann, futbola Hünenberg altyapısında başladı. Cham ve Luzern altyapılarında da forma giyen Dominik Cumhuriyeti asıllı İsviçreli kaleci, Zug 94 ve FC Wil 1900 formalarını terletmesinin ardından Lugano'ya transfer oldu. İsviçre Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 13 kez görev yapan Baumann, kariyerinde çıktığı 141 maçta kalesinde 183 gol gördü.

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