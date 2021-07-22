Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Andrea Petagna harekatı! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Geçtiğimiz sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan ve yaz transfer döneminde ilk olarak Serdar Dursun'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Napoli'de forma giyen İtalyan golcü Andrea Petagna'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Petagna transferi için İtalyan kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Serie A ekibi Napoli'nin golcüsü Andrea Petagna ile büyük oranda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü. Teklif ilk iki yılda 2+2 milyon Euro'luk kiralama, üçüncü yılda 8 milyon Euro'luk satın almayı kapsıyor.
Kanarya'nın teklifi kabul edilirse Napoli 3. yılın sonunda 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Petagna'yla 4 yıllık anlaşma yapmak isteyen sarı-lacivertliler her şampiyonluk karşılığında Napoli'ye 1 milyon Euro'luk bonus ödeyecek.
ANDREA PETAGNA KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Andrea Petagna 30 Haziran 1995 tarihinde İtalya'nın Trieste şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Milan altyapısında başlayan 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'da birçok takımda forma giydi. Futbolculuk hayatında İtalya dışına çıkmayan 1.90 boyundaki golcü, 2020 yılında Napoli'ye transfer oldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Petagna'nın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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