Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den şaşırtan istatistik! Hazırlık maçlarında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de takımın gösterdiği performans yüzleri güldürürken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli oyuncu, iki maçta topu ayağında en az tutan isim oldu. (FB spor haberi)
Yeni sezona iddialı bir kadro ile hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte iki hazırlık maçı yaptı. Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup eden Kanarya'da en dikkat çeken isim Mesut Özil oldu.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin süperstarı, bu maçlarda ayağında en az top tutan isimdi. Özil, ayağına gelen topları hemen arkadaşlarına aktararak muhtemel baskıyı bertaraf etti.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde gelen Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Türk asıllı Alman yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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