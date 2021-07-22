22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth için Fenerbahçe Trabzonspor ve Mainz yarışıyor

Transferde Sörloth yarışı! 3 takım birden devrede...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de en çok merak edilen forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Sörloth'a Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'te talip oldu. İşte sunulan teklifler ve detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin forvet için ilgilendiği bir diğer isim Alexander Sörloth'a Mainz 05 talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre Norveçli golcü için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Mainz 05'in yarıştığını açıkladı. 25 yaşındaki Sörloth için Trabzon'un kiralama, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Leipzig'in ise Sörloth'u öncelikle bonservisiyle satmak istediği bildirildi.
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