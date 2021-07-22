22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen Paulinho Al Ahli'ye transfer oldu!

F.Bahçe ve G.Saray ile adı geçiyordu! Transfer resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan Paulinho, Al Ahli'ye transfer oldu. Suudi Arabistan kulübü, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transferde ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Paulinho, Suudi Arabistan'a gitti. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Al Ahli ile sözleşme imzaladı.

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