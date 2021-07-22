22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla hem taraftarın sevgilisi olan hem de Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan Macar stopere Premier Lig ekibinden dudak uçuklatan bir rakam önerildiği iddia edildi. İşte o teklif... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdaki yıldız futbolcuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli forma altındaki performansını EURO 2020'de geliştiren Macar stoper Attila Szalai'ye gelen transfer teklifleri kafaları karıştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...

ASTON VILLA GÖZÜNÜ KARARTTI!
Türkiye'nin haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kesinlikle satmayın" dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon euro) gözden çıkardı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...

BAŞKAN TAVİZ VERMİYOR!
İngiliz medyasından Birmingham Live, Aston Villa'nın Royal Antwerp'e sattığı Björn Engels'in boşluğunu doldurmak için ilk sıraya yazdığı Attila Szalai'de ısrarlı olduğunu vurguladı. Ancak Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmen kapıyı çalacak olan İngilizlere taviz vermeyi düşünmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...

Başkan Ali Koç "Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" sözünden geri adım atmıyor. Vitor Pereira'nın Szalai ısrarı da bu kararda etkili. Ancak Avrupa basını Macar stoperin Fenerbahçe'de kalma ihtimalini düşük buluyor.

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