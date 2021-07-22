Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Attila Szalai gelişmesi! Pereira 'satmayın' dedi ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezon kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği başarılı performansla hem taraftarın sevgilisi olan hem de Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan Macar stopere Premier Lig ekibinden dudak uçuklatan bir rakam önerildiği iddia edildi. İşte o teklif... (FB spor haberi)

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdaki yıldız futbolcuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli forma altındaki performansını EURO 2020'de geliştiren Macar stoper Attila Szalai'ye gelen transfer teklifleri kafaları karıştırdı.

ASTON VILLA GÖZÜNÜ KARARTTI!

Türkiye'nin haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın "Kesinlikle satmayın" dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon euro'ya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon euro) gözden çıkardı.