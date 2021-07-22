Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de en çok merak edilen forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Alexander Sörloth'a Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'te talip oldu. İşte sunulan teklifler ve detaylar... (FB spor haberleri)