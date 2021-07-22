22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Rafinha için PSG'den bilgi aldı

F.Bahçe'ye sambacı orta saha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler son olarak gündemine Rafinha'yı aldı. PSG'nin kadroda düşünmediği Rafinha için girişimlere başlandığı öğrenildi. (FB spor haberleri)

Orta sahada oyuncu fazlası olan Fenerbahçe'de bu bölge için transfer iddiaları sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Paulinho'nun ardından bu kez Rafinha ismi gündemde. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için PSG'ye henüz resmi teklif yapmadığını ancak sportif direktör Leonardo'dan bilgi aldığını duyurdu. Wijnaldum transferinden sonra Pochettino'nun Rafinha'yı kadroda düşünmediği ve tekliflerin değerlendirilebileceği kaydedildi. PSG ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, geçen sezon 23 lig maçında 5 asistle oynamıştı
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