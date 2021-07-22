Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rhian Brewster hamlesi!

Brewster'ın ilginç bir özelliği ise annesinin bir Kıbrıs Türkü olan Hülya Hassan olması. İngiliz pasaportu taşıyan genç yıldız baba tarafından ise Barbadoslu. Alt kategorilerde 40 kez İngiltere forması giyen Rhian Brewster, azımsanmayacak bir sayı olan 24 gol kaydetti.

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