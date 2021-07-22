Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Rhian Brewster hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor. Sarı-lacivetlilerde son olarak gündeme Sheffield'da bekleneni veremeyen 21 yaşındaki İngiliz santrfor Rhian Brewster'in geldiği iddia edildi. (FB spor haberleri)
Serdar Dursun'un ardından bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'nin Rhian Brewster'la ilgilendiği ileri sürüldü. 21 yaşındaki forvet, Sheffield United'da forma giyiyor.
Geçen yıl 26 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan transfer edilen Brewster, Sheffield'daki ilk sezonunda 30 maçta suskun kalınca gözden düştü. Fenerbahçe'nin bunu fırsata çevirerek, kiralama konusunda araştırma yaptığı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak gösterilen Brewster, Liverpool altyapısında yetişti.
Brewster'ın ilginç bir özelliği ise annesinin bir Kıbrıs Türkü olan Hülya Hassan olması. İngiliz pasaportu taşıyan genç yıldız baba tarafından ise Barbadoslu. Alt kategorilerde 40 kez İngiltere forması giyen Rhian Brewster, azımsanmayacak bir sayı olan 24 gol kaydetti.
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