Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 yolcu birden!

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK



Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışında kalması en güçlü isim olarak görülüyor. Bununla birlikte Mathias Zanka, hem yabancı olması hem de stoperde fazlalık bulunması nedeniyle bir diğer favori... Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen diğer isimler. Yapılacak her transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışına itilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2 transfer yapması bekleniyor.

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