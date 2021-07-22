Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 yolcu birden!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi nokta atış transferleri yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan kadroda yer alan bazı yabancı futbolcular ile yollar ayrılmak isteniyor. Sarı-lacivertlilerde oynanan iki hazırlık maçında Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen 4 isim belli oldu. O futbolcular Nabil Dirar, Mathias Zanka, Ademi ve Thiam olarak ön plana çıktı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde şu an A takım içinde bulunan tam 31 futbolcu var. Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek. Hiç transfer yapılmasa bile en az 2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.
İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK
Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışında kalması en güçlü isim olarak görülüyor. Bununla birlikte Mathias Zanka, hem yabancı olması hem de stoperde fazlalık bulunması nedeniyle bir diğer favori... Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen diğer isimler. Yapılacak her transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışına itilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2 transfer yapması bekleniyor.
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