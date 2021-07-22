22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 yolcu birden!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi nokta atış transferleri yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan kadroda yer alan bazı yabancı futbolcular ile yollar ayrılmak isteniyor. Sarı-lacivertlilerde oynanan iki hazırlık maçında Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen 4 isim belli oldu. O futbolcular Nabil Dirar, Mathias Zanka, Ademi ve Thiam olarak ön plana çıktı. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 yolcu birden!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde şu an A takım içinde bulunan tam 31 futbolcu var. Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek. Hiç transfer yapılmasa bile en az 2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4 yolcu birden!

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK

Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışında kalması en güçlü isim olarak görülüyor. Bununla birlikte Mathias Zanka, hem yabancı olması hem de stoperde fazlalık bulunması nedeniyle bir diğer favori... Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen diğer isimler. Yapılacak her transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışına itilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2 transfer yapması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Transferde Sörloth yarışı! 3 takım birden devrede... Transferde Sörloth yarışı! 3 takım birden devrede...
Fenerbahçe'den Rhian Brewster hamlesi! Fenerbahçe'den Rhian Brewster hamlesi!
F.Bahçe'ye sambacı orta saha! F.Bahçe'ye sambacı orta saha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör