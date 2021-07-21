Son dakika spor haberi: Vitor Pereira forvete onu istiyor! Fenerbahçe'nin Beto ısrarı
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi golcü arayışları sürüyor. Takımdaki mevcut forvetler, Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Kemal Ademi'den memnun olmayan sarı lacivertliler, yeni sezona yeni bir golcüyle başlamanın peşinde. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatları doğrultusunda pivot bir santrfor arayan Kanarya, Portimonense forması giyen Beto'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira oyun planına uygun olarak uzun boylu bir forvet arıyor. Bu tarife uyan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Parma'dan Andreas Cornelius ile görüşen Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Beto olmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre; Vitor Pereira'nın isteği üzerine yönetim, kariyerini Portimonense'de sürdüren 1.94 boyundaki dev pivot forvet için girişimlerini hızlandırdı. Vitor Pereira da Portekiz bağlantılarıyla yardımcı oluyor.
KİRALIK GELECEK
Fenerbahçe, Portimonense'nin çıkış bedeli olarak sözleşmesine 40 milyon euro yazdırdığı Beto'yu kiralık formülüyle takıma kazandırmayı hedefliyor. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola, Fenerbahçe'nin Beto ile güçlü şekilde ilgilendiğini belirtti.
Haberde "Vitor Pereira, Beto'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımlar da peşinde. Ancak Fenerbahçe, Pereira'nın da devreye girmesiyle Beto'yu kapmak için tüm yolları deneyecektir" ifadelerine yer verildi.
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