Haberde "Vitor Pereira, Beto'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Napoli, Milan, Lille gibi takımlar da peşinde. Ancak Fenerbahçe, Pereira'nın da devreye girmesiyle Beto'yu kapmak için tüm yolları deneyecektir" ifadelerine yer verildi.

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