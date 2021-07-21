Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer'in üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcının kamptaki performanslarıyla beğeni toplayan iki genç kaleci için özel bir plan hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadrodaki iki yetenekli kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer herkesi heyecanlandırıyor. 2.5 sezondur Belçika'da Westerlo takımında kiralık oynayan Berke ile, 2 yıldır takımın '1' numarası olan Altay ile güçlü bir kaleci hattına sahip sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira da bu olumlu durumdan faydalanmak istiyor.
22 yaşındaki Altay ile 21 yaşındaki Berke hem yaşları hem potansiyelleriyle gelecek vaat ediyor. Fenerbahçe ve Türk futbolu için en az 20 sene oynayabilecek iki kaleci bulunuyor.
Milliyet'in haberine göre; 2021-22 sezonunu mutlaka şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira da özel bir hazırlık yapıyor. 'Rotasyon' kuralını kalede de işletmek isteyen Portekizli hoca, 38 maçlık uzun lig maratonu, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası mesailerinde Altay ve Berke'ye eşit mesafede yaklaşacak.
İki genç kalecinin oynayarak tempo ve deneyim kazanmasını isteyen Pereira, iki ismin de geçen sezonki maçlarını izledi. Kaleci antrenörü Kraft ile de sürekli toplantılar yapan tecrübeli çalıştırıcı, ellerinde tuttukları potansiyeli sürekli vurguluyor.
Altay, Fenerbahçe'de son 2 senede 70 maça çıkarken, Berke de Westerlo'da 50 maç oynadı. İki genç kalecinin düzenli oynuyor olmaları da form ve tecrübe açısından değerli görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası