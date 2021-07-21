21 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer'in üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcının kamptaki performanslarıyla beğeni toplayan iki genç kaleci için özel bir plan hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadrodaki iki yetenekli kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer herkesi heyecanlandırıyor. 2.5 sezondur Belçika'da Westerlo takımında kiralık oynayan Berke ile, 2 yıldır takımın '1' numarası olan Altay ile güçlü bir kaleci hattına sahip sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira da bu olumlu durumdan faydalanmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!

22 yaşındaki Altay ile 21 yaşındaki Berke hem yaşları hem potansiyelleriyle gelecek vaat ediyor. Fenerbahçe ve Türk futbolu için en az 20 sene oynayabilecek iki kaleci bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!

Milliyet'in haberine göre; 2021-22 sezonunu mutlaka şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de Vitor Pereira da özel bir hazırlık yapıyor. 'Rotasyon' kuralını kalede de işletmek isteyen Portekizli hoca, 38 maçlık uzun lig maratonu, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası mesailerinde Altay ve Berke'ye eşit mesafede yaklaşacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!

İki genç kalecinin oynayarak tempo ve deneyim kazanmasını isteyen Pereira, iki ismin de geçen sezonki maçlarını izledi. Kaleci antrenörü Kraft ile de sürekli toplantılar yapan tecrübeli çalıştırıcı, ellerinde tuttukları potansiyeli sürekli vurguluyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'dan Altay Bayındır ve Berke Özer için özel plan!

Altay, Fenerbahçe'de son 2 senede 70 maça çıkarken, Berke de Westerlo'da 50 maç oynadı. İki genç kalecinin düzenli oynuyor olmaları da form ve tecrübe açısından değerli görülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! Ondan bir tane daha bulamazsınız F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! "Ondan bir tane daha bulamazsınız"
F.Bahçe transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu... F.Bahçe transferde atağa kalktı! Yıldız futbolcu...
Kanarya golcüsünü Ada'da buldu! İşte istenen rakam... Kanarya golcüsünü Ada'da buldu! İşte istenen rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör