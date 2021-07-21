Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadrodaki iki yetenekli kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer herkesi heyecanlandırıyor. 2.5 sezondur Belçika'da Westerlo takımında kiralık oynayan Berke ile, 2 yıldır takımın '1' numarası olan Altay ile güçlü bir kaleci hattına sahip sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Vitor Pereira da bu olumlu durumdan faydalanmak istiyor.