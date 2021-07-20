Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor! Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin eksiklerini tespit eden Portekizli hoca, transfer listesine yeni isimler ekledi. Rafinha, Xherdan Shaqiri, Falaye Sacko gibi isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.
FALIPE CAICEDO
Sarı-lacivertliler, Serie A temsilcisi Lazio'da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu Felipe Caicedo için nabız yokluyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncu uygun bir bonservis karşılığında transfer edilmek isteniyor.
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldız orta saha Dorukhan Toköz ile ilgileniyor. Avrupa'da birçok kulüp ile görüşen ve beklenti olarak beklediği teklifi alamayan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de devam edebilir. Bu hafta karar vermesi bekleniyor.
ANDRIY YARMOLENKO
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı.
BETO
Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken, gündeme yeni bir isim geldi. Portekiz Ligi takımlarından Portimonense forması giyen Beto, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 23 yaşındaki genç santrfor, kariyerinde 66 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist gerçekleştirdi.
FALAYE SACKO
Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor.
XERDAN SHAQIRI
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Shaqiri'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertli ekip satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
RAFINHA
Barcelona, PSG gibi takımlarda forma giyen Rafinha, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Wijnaldum transferi sonrası PSG'nin, Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı.
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