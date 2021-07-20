20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Yeni sezonda şampiyonluk yarışının en önemli iki favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde de karşı karşıya geldi. Gelecek sezonda kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen iki ezeli rakip, Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Xherdan Shaqiri için transfer savaşına girdi. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın da aracılığıyla İsviçreli oyuncuya reddedilemeyecek bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Santrfor ile birlikte kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin İngiliz devi Liverpool'da fazla istediği süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Arnavut asıllı İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız isime yapılan bu teklif ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir akraya gelmişlerdi. Takvim'in haberine göre; Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

FENER OPSİYONU İSTİYOR

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Shaqiri için Sarı-Lacivertli kurmayların FFP kuralları nedeniyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Shaqiri'yi başka kulüplerin de istediği biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın da gündeminde olan Xherdan Shaqiri'ye Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

G.SARAY ARADAN ÇEKİLİYOR

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Shaqiri'ye ilk teklifi yapan kulüp olan Galatasaray'ın yüksek maliyet nedeniyle devreden çıkabileceği iddia edildi.

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