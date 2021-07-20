TATİLDE BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin bu teklifinin arkasında ise eski oyuncusu Tuncay Şanlı'nın olduğu öğrenildi. Tuncay Şanlı, Shaqiri ile tatilde bir akraya gelmişlerdi. Takvim'in haberine göre; Tuncay Şanlı'nın Shaqiri'ye hem Fenerbahçe'yi anlattığı hem de Sarı-Lacivertli yönetime yıldız oyuncuya teklif yapmaya ikna ettiği öğrenildi.