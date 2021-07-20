Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edildi! | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Slovenya'da kampa girecekti. Resmi siteden kampın iptalini duyuran Kanarya, gerekçe olarak corona virüsü salgınındaki artışı gösterdi. İşte detaylar.. (FB spor haberi)

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampını tamamlayarak İstanbul'a geçmişti. Slovenya'da kamp planlayan Kanarya, kampın iptalini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN SLOVENYA KAMPI AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.Kampın ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir. Takımımız çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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