Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye yeni transfer Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen ve yeni sezon çalışmalarını burada sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun'un sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağını açıkladı.
Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzücü haber. Sakatlanan Serdar Dursun en az 3 hafta olmayacak..." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan 29 yaşındaki forvet, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.
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