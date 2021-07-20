20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! En az 3 hafta...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye yeni transfer Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen ve yeni sezon çalışmalarını burada sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun'un sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzücü haber. Sakatlanan Serdar Dursun en az 3 hafta olmayacak..." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan 29 yaşındaki forvet, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.


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