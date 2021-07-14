Fenerbahçe Fabio Martins için yeniden temasa geçti!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Fabio Martins için tekrar temasa geçtiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fabio Martins, bir kez daha transfer listesine girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin bonservisi Braga'da bulunan Portekiz kanat oyuncusuyla temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ