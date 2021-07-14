14 Temmuz 2021, Çarşamba
Fenerbahçe Fabio Martins için yeniden temasa geçti!
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ve kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Fabio Martins için tekrar temasa geçtiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fabio Martins, bir kez daha transfer listesine girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin bonservisi Braga'da bulunan Portekiz kanat oyuncusuyla temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.
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