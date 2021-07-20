20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı. Sarı lacivertliler bu transferin tamamlanması için yoğun çaba harcarken, eğer oyuncuyla anlaşılırsa son nokta koyulacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Andriy Yarmelonko için resmi temaslara başladı!.. Footbal İnsider, West Ham'ın Ukraynalı kanat oyuncusu için istediği bonservis bedelini 2 milyon euro'ya düşürmesinin ardından Fenerbahçe ile müzakerelerin start aldığını duyurdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli kulübün ekim ayında 32 yaşına girecek olan Yarmolenko'yu cezbetmek için bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi. Tarafların pazarlıklara devam ettiği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...

2 KANATTA DA OYNUYOR
West Ham'ın 2018'de Dortmund'dan 20 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli oyuncuda 18 milyon euro zararı göze aldığı belirtilirken, David Moyes'in 'kadroda düşünmüyorum' raporu üzerine en azından oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı kar sayacağı bildirildi. İki kanatta da forma giyebilen Yarmolenko, geçtiğimiz sezon West Ham'da 24 maçta forma giyip 3 gol+5 asist üretti. Toplamda ise 54 karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...

Dinamo Kiev'de parlayan Andriy Yarmolenko, Borussia Dortmund ve West Ham ile birlikte kariyerinde toplam 420 maça çıktı; 153 gol+102 asiste imzasını attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...

Ukrayna Milli Takımı'nın formasını 99 kez giyen Yarmolenko, 42 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, Euro 2020 finallerinde 5 maçta 2 gol+2 asist ile adından söz ettirmişti.

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