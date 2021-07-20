Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Andriy Yarmolenko transferinde iyi haber! West Ham indirim yaptı...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Andriy Yarmelonko için resmi temaslara başladı!.. Footbal İnsider, West Ham'ın Ukraynalı kanat oyuncusu için istediği bonservis bedelini 2 milyon euro'ya düşürmesinin ardından Fenerbahçe ile müzakerelerin start aldığını duyurdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli kulübün ekim ayında 32 yaşına girecek olan Yarmolenko'yu cezbetmek için bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi. Tarafların pazarlıklara devam ettiği ifade edildi.