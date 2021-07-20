Son dakika transfer haberleri: TFF'nin getirdiği yeni yabancı kuralı sebebiyle bazı yabancı futbolcularıyla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyememesi nedeniyle satış listesine koyduğu Filip Novak'a, Süper Lig'in yeni ekibi Altay talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

16 yıllık hasretin ardından Süper Lig 'e geri dönen Altay, Mustafa Denizli önderliğinde güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden birinin Filip Novak olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Altay'ın Çek sol bek için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler ise bu konudaki son kararı Vitor Pereira'ya bıracak. Portekizli teknik adam, gidecek oyuncular konusundaki son raporunu Slovenya kampının ardından yönetime sunacak.

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