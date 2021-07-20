Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Igor Kokoskov açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de basketbol şubesinden sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından Dallas Mavericks'e gideceği konuşulan Igor Kokoskov ile ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de basketbol şubesinden sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından Dallas Mavericks'e gideceği konuşulan Igor Kokoskov ile ilgili bir açıklama yaptı.
Komsuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli taraftarlarımız; Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov'a NBA takımlarından Dallas Mavericks'in ilgisine yönelik bir takım haberler birkaç gün önce bazı basın organlarında yer almış ve ardından Dallas Mavericks yetkilileri kulübümüzle bu konuda irtibata geçmiştir. Bilinmesini isteriz ki; bu süreçteki tek önceliğimiz kulübümüzün menfaatleridir ve tüm adımlarımız bu prensibe göre atılmaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmeler kulübümüz tarafından yapılmaktadır ve gerekli açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır. Anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
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