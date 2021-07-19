Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Cornelius, Pione Sisto, Valentino Lazaro... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Cornelius, Pione Sisto, Valentino Lazaro gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DORUKHAN TOKÖZ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran yıldız orta saha Dorukhan Toköz ile ilgileniyor. Avrupa'da birçok kulüp ile görüşen ve beklenti olarak beklediği teklifi alamayan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de devam edebilir. Bu hafta karar vermesi bekleniyor.
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ımızın yıldızlarından Kaan Ayhan transfer döneminin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereria Kaan Ayhan'ın alınması yönünde raporunu yönetime sundu.
FALIPE CAICEDO
Sarı-lacivertliler, Serie A temsilcisi Lazio'da oynayan 32 yaşındaki golcü futbolcu Felipe Caicedo için nabız yokluyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Ekvadorlu oyuncu uygun bir bonservis karşılığında transfer edilmek isteniyor.
ANDRIY YARMOLENKO
Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı. Menajer, haberleri yalanlayarak, "Fenerbahçe ile görüşüp anlaştığımız yönündeki haberler doğru değil." dedi.
PIONE SISTO
Fenerbahçe, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Pione Sisto ile ilgileniyor. 26 yaşındaki kanat Sisto için kulübü ile pazarlıklar sürüyor.
VALENTINO LAZARO
Hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Avusturyalı Valentino Lazaro için Fenerbahçe devreye girdi. Borussia Mönchengladbach forması giyen Lazaro için 1.5 milyon euro gözden çıkarıldı.
CORNELIUS
Fenerbahçe, Parma forması giyen Cornelius ile ilgileniyor. Takvim'in haberine göre; Parma'dan ayrılacak olan Cornelius'la anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yakın sürede imzayı atması bekleniyor.
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