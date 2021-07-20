Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Premier Lig ekibi Aston Villa Attila Szalai için kesenin ağzını açtı!
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti. Macar savunmacıya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu. Ada ekibi sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncusu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Attila Szalai, bu transfer döneminde Fenerbahçe 'nin en gözde oyuncusu oldu. Macar yıldız, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Sarı-Lacivertliler'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki stoper için harekete geçen ilk ekip Aston Villa oldu. Birmingham Live'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Bjorn Engels'in ayrılmasının ardından savunmayı Szalai ile güçlendirmek için harekete geçti. Pereira'nın sözleri hatırlatıldı Sportif direktör Johan Lange'nin Macar yıldızı ilk hedef olarak belirlediği ve Aston Villa'nın bu transfer için 15 milyon Pound'u gözden çıkarttığı kaydedildi. Haberde yer alan yorumda, bu transferin önündeki en büyük engelin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira olduğu yazıldı. Pereira'nın, "Szalai, en iyi oyuncularımızdan biri. Hedefimiz şampiyonluksa, onun bizimle kalması gerekiyor" sözlerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası