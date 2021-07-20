20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Premier Lig ekibi Aston Villa Attila Szalai için kesenin ağzını açtı!

Premier Lig ekibi Szalai için kesenin ağzını açtı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekti. Macar savunmacıya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu. Ada ekibi sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncusu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Attila Szalai, bu transfer döneminde Fenerbahçe 'nin en gözde oyuncusu oldu. Macar yıldız, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Sarı-Lacivertliler'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki stoper için harekete geçen ilk ekip Aston Villa oldu. Birmingham Live'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Bjorn Engels'in ayrılmasının ardından savunmayı Szalai ile güçlendirmek için harekete geçti. Pereira'nın sözleri hatırlatıldı Sportif direktör Johan Lange'nin Macar yıldızı ilk hedef olarak belirlediği ve Aston Villa'nın bu transfer için 15 milyon Pound'u gözden çıkarttığı kaydedildi. Haberde yer alan yorumda, bu transferin önündeki en büyük engelin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira olduğu yazıldı. Pereira'nın, "Szalai, en iyi oyuncularımızdan biri. Hedefimiz şampiyonluksa, onun bizimle kalması gerekiyor" sözlerine yer verildi.

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