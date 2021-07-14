14 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık kapı!

Geçtiğimiz sezon hücum bölgesinden yeterince skora katkı alamayan Fenerbahçe, kadrosunu mutlak bir forvet oyuncusuyla güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig'de olan Alexander Sörloth için temasa geçerken, Norveçli yıldız Kanarya'ya açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık kapı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık kapı!

Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde. Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'ten birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık kapı!

LEIPZIG HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Trabzon'daki 33 gol ve 10 asistlik performansı sonrası RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol ve 4 asist üreterek hayal kırıklığı yaratmıştı.

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