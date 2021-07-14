Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık kapı!
Geçtiğimiz sezon hücum bölgesinden yeterince skora katkı alamayan Fenerbahçe, kadrosunu mutlak bir forvet oyuncusuyla güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig'de olan Alexander Sörloth için temasa geçerken, Norveçli yıldız Kanarya'ya açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.
Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde. Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'ten birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.
LEIPZIG HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Trabzon'daki 33 gol ve 10 asistlik performansı sonrası RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol ve 4 asist üreterek hayal kırıklığı yaratmıştı.
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