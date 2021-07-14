14 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan büyük fedakarlık!

F.Bahçe'de Mert Hakan'dan büyük fedakarlık!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon transfer edilen Mert Hakan, 2020-2021'in son haftalarında ağrılarına rağmen forma giymişti. Yıldız oyuncu, sezon bitince de bıçak altına yattı. Herkes izin yaparken o bireysel çalışan 26 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi de sarı lacivertlilerin en hazır isimleri arasında. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından ameliyat masasına yatan Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2020-21'in son haftalarında kasık ağrılarına rağmen oynayan Mert, lig biter bitmez operasyon geçirdi.

Kasık sıkıntısından kurtulup tatilde bireysel hocayla çalışan yıldız futbolcu, kampa da hazır başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde verileriyle takım arkadaşlarına göre fark yaratan MHY, idmanlarda da performansıyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Pereira'nın istediklerini harfiyen yerine getiren Mert, Topuk Kampı'nın yıldızları arasında yer alıyor.

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