Takvim'in haberine göre Cornelius'un Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri aldığı kişinin vatandaşı Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Kjaer'den aldığı bilgiler sonrasında Danimarkalı golcünün Fener'e bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi. Kjaer'in Cornelius'a, "Fenerbahçe'den teklif alman başına gelen en güzel şey olabilir. Bir dakika bile düşünme ve kabul et. Harika bir kulübe gideceğin gibi seni harika bir atmosfer bekliyor olacak. Kendini iyi hissedeceksin" dedi.