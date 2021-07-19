Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'den Cornelius'a referans! "Bir dakika bile düşünme"
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. İlk olarak kadrosuna bir golcü katmak isteyen sarı lacivertliler, uzun süredir Cornelius için temaslarını sürdürüyordu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer de yıldız oyuncuya referans oldu. Danimarkalı futbolcunun vatandaşına, "Bir dakika bile düşünme. Harika bir kulüp ve inanılmaz bir atmosfer seni bekliyor" dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezona yapacağı nokta atış transferleriyle en büyük favori takım olarak girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Andreas Cornelius transferi önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Vitor Pereira'nın pivot santrfor talebinin ardından temasa geçilen ve Parma'dan ayrılacak olan Danimarkalı santrfor, Sarı-Lacivertli kulüp ile alakalı tüm bilgileri tanıdık bir isimden aldı.
Takvim'in haberine göre Cornelius'un Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri aldığı kişinin vatandaşı Simon Kjaer olduğu öğrenildi. Kjaer'den aldığı bilgiler sonrasında Danimarkalı golcünün Fener'e bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi. Kjaer'in Cornelius'a, "Fenerbahçe'den teklif alman başına gelen en güzel şey olabilir. Bir dakika bile düşünme ve kabul et. Harika bir kulübe gideceğin gibi seni harika bir atmosfer bekliyor olacak. Kendini iyi hissedeceksin" dedi.
Kjaer'in kendisine yaptığı bu değerlendirmenin ardından Cornelius ile ilgili olarak daha somut adımların atılmasının kolaylaştığı ve artık maddi koşulların müzakeresine geçilmesinin beklendiği de gelen haberber arasında.
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