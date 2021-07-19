19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Caner Erkin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sünnet videosunu paylaştı!

Caner Erkin sözünü tuttu! Sünnet videosunu paylaştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Caner Erkin, sosyal medya hesabından 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü paylaşımında bulundu. Yıldız futbolcu daha önce söz verdiği sünnet videosunu, "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" notuyla paylaştı. İşte o video... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabından 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü paylaşımında bulundu. Yıldız sol bek daha önce sözünü verdiği sünnet videosunu "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" notuyla yayınladı. İşte o paylaşım...

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