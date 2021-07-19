19 Temmuz 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: İsim isim açıkladı! İşte Fenerbahçe'den ayrılacaklar

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair son bilgileri aktardı. Kul, Fenerbahçe'de yolların ayrılması planlanan futbolcuları isim isim açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.07.2021
ABONE OL

DİĞER
İsim isim açıkladı! İşte F.Bahçe'den ayrılacaklar İsim isim açıkladı! İşte F.Bahçe'den ayrılacaklar 19.07.2021
F.Bahçe'nin istediği golcüyü yorumladı! Tank gibi bir oyuncu F.Bahçe'nin istediği golcüyü yorumladı! "Tank gibi bir oyuncu" 19.07.2021
Canlı yayında flaş Kokoskov açıklaması! F.Bahçe Beko'da kalacak mı? Canlı yayında flaş Kokoskov açıklaması! F.Bahçe Beko'da kalacak mı? 18.07.2021
Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet... "Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet..." 18.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe'de 5 ayrılık yolda! Pereira kadroda düşünmüyor F.Bahçe'de 5 ayrılık yolda! Pereira kadroda düşünmüyor 17.07.2021
Canlı yayında duyurdu! Ozan Tufan ayrılıyor mu? Canlı yayında duyurdu! Ozan Tufan ayrılıyor mu? 17.07.2021
Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! 17.07.2021
Flaş Mesut yorumu! Arsenal ve Real Madrid'de... Flaş Mesut yorumu! "Arsenal ve Real Madrid'de..." 17.07.2021
Çarpıcı Perotti yorumu! Eğer sakatlanmasaydı... Çarpıcı Perotti yorumu! "Eğer sakatlanmasaydı..." 16.07.2021
Samatta'yı bir daha denemenin anlamı yok "Samatta'yı bir daha denemenin anlamı yok" 16.07.2021
Dikkat çeken Pereira sözleri! Geçen senenin Erol Bulut'lu döneminden... Dikkat çeken Pereira sözleri! "Geçen senenin Erol Bulut'lu döneminden..." 15.07.2021
Flaş Pereira yorumu! Volkan'ı bile tatmin etmedi Flaş Pereira yorumu! "Volkan'ı bile tatmin etmedi" 15.07.2021
F.Bahçe'nin Topuk Yaylası kampı sürüyor! İşte son gelişmeler F.Bahçe'nin Topuk Yaylası kampı sürüyor! İşte son gelişmeler 14.07.2021
Volkan Demirel F.Bahçe'den neden ayrıldı? Ali Koç açıkladı Volkan Demirel F.Bahçe'den neden ayrıldı? Ali Koç açıkladı 14.07.2021
Volkan Demirel'den o teklife açık kapı! Tabii ki kabul ederim Volkan Demirel'den o teklife açık kapı! "Tabii ki kabul ederim" 14.07.2021
Volkan Demirel'den duygusal veda! İşte o anlar Volkan Demirel'den duygusal veda! İşte o anlar 14.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!
Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!
Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör