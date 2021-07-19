19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım Fenerbahçe ile Kasımpaşa, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 4-1 kazanarak ikinci hazırlık maçında da galibiyet aldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, İrfan Can Kahveci, Samatta, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Yusuf Erdoğan kaydetti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinde yeni sezon öncesinde hazırlıklar sürüyor. Gelecek sezonda Vitor Pereira önderliğinde başarı yakalamak isteyen Kanarya, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.
GOLLER
13' İrfan Can Kahveci (p)
26' Samatta
49' Serdar Dursun (p)
41' Yusuf Erdoğan (p)
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