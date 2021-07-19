19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kanarya Kasımpaşa'yı farklı geçti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takım Fenerbahçe ile Kasımpaşa, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 4-1 kazanarak ikinci hazırlık maçında da galibiyet aldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, İrfan Can Kahveci, Samatta, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Yusuf Erdoğan kaydetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde yeni sezon öncesinde hazırlıklar sürüyor. Gelecek sezonda Vitor Pereira önderliğinde başarı yakalamak isteyen Kanarya, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

GOLLER

13' İrfan Can Kahveci (p)

26' Samatta

49' Serdar Dursun (p)

41' Yusuf Erdoğan (p)

62' Mert Hakan Yandaş

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