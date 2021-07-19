19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 futbolcu yolcu...

Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 yolcu var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yeni sezon öncesinde takımı analiz ediyor. Portekizli teknik adam birkaç gün içinde takımdan gönderilecek oyuncuların listesini yönetime sunacak. Pereira'nın bu listesinde en az 15 futbolcunun olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımdan gönderilecek oyuncuların listesini birkaç gün içinde yönetime verecek. TFF listesine 28 isim bildirecek Pereira, en az 11 oyuncuyu dışarıda bırakmalı. Yeni transferlerle bu sayının daha da artması bekleniyor. Takvim'in haberine göre; Michael Frey'in takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Kemal Ademi, Lemos, Tisserand, Zanka, Perotti başta olmak üzere birçok oyuncu ile yoların ayrılması bekleniyor. Bazı genç oyuncuların dışında birçok sürpriz ismin de gönderilecek oyuncular içinde yer alması bekleniyor. Bu hafta bazı oyuncuların yeni takımları da belli olabilir. Bu arada takıma katılan Zanka ile eski takımı Kopenhag'ın ilgilendiği, Danimarka kulübünün sportif direktörü Christensen'in bu konuda olumlu açıklamalarını olduğu da gelen haberler arasında.

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