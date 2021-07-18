18 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Andriy Yarmolenko transferini bitiriyor! West Ham United ile görüşmeler başladı

Kanarya bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen Kanarya, bir süredir gündeminde olan Andriy Yarmolenko için harekete geçti. İngiliz basını sarı lacivertlilerin West Ham United ile transfer müzakerelerine başladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Yarmolenko'ydu...

Football Insider'ın haberine göre West Ham United, Andriy Yarmolenko'nun satışı için Fenerbahçe ile müzakerelere başladı.

Ukraynalı yıldız, 2018'de Borussia Dortmund'dan West Ham'a transfer olmuş ve 47 Premier Lig maçında yedi gol ve üç asistle beklentilerin altında kaldı.

Haftada 115.000 sterlinlik kontratının son yılına giren West Ham, maaş faturasından kurtulmak için Yarmolenko'nun satışına onay verecek. Dortmund'dan 18 milyon sterline satın alınan yıldız futbolcu için 2 milyon sterlinlik bir teklif bekleniyor.

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