Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

RB Leipzig teknik direktörü Alexander Sörloth'un antrenmanlardaki performansıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Marsch "Sörloth her gün çok çalışıyor. Çalışmalarından memnunum. Antrenmanlarda ortaya koyduğu çaba ve idmanlara yaklaşımı harika. Fizik açıdan da son derece kuvvetli" dedi.