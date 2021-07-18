18 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren iki takım da Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. Alman basını, geçtiğimiz sezon transfer olduğu RB Leipzig'de istenen performansı sergileyemeyen Norveçli golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi) (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'un geleceği merak konusu oldu. Yaşanan son gelişmelerin ardından Süper Lig devinin teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vurdu. Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başına geçmesinin ardından RB Leipzig teknik direktörü olan Jesse Marsch, göreve gelmesinin ardından oyuncunun antrenmanlardaki performansını görmek istediğini dile getirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

RB Leipzig teknik direktörü Alexander Sörloth'un antrenmanlardaki performansıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Marsch "Sörloth her gün çok çalışıyor. Çalışmalarından memnunum. Antrenmanlarda ortaya koyduğu çaba ve idmanlara yaklaşımı harika. Fizik açıdan da son derece kuvvetli" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Sörloth'u kiralama girişiminde bulunmak için Leipzig kulübünden çıkacak kararı bekliyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Marsch, Norveçli golcünün çalışmalarından memnun olduğunu söyledi. Leipzig teknik ekibi, Ağustos ortalarına kadar antrenmanlarda Sörloth'u takip edecek. Eğer teknik ekip oyuncunun kiralanmasına izin verirse, Fenerbahçe iyi bir teklif ile Alman kulübünün kapısını çalacak.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Ancak sözleşme gereği Sörloth'un, Türkiye'ye dönmesi halinde Trabzonspor'un bu transferde önceline bulunuyor. Sörloth konusunda işi kolay görünmese de sarı lacivertliler, süreci yakından izlemeyi sürdürecek.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

HAZIRLIK MAÇINDA KENDİSİNİ GÖSTEREMEDİ

Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı. AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Son dakika transfer haberleri: Alexander Sörloth için geri sayım başladı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.

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