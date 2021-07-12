12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'dan şampiyonluk yorumu

Altay Bayındır'dan şampiyonluk yorumu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Milli takımda olduğu için takıma geç katılan Altay Bayındır, ekstra çalışmalarla açık kapatıyor. Başarılı file bekçisi, bu sezon takım içinde ciddi bir rekabet yaşanacağını belirterek, "Bu da bize başarıyı getirecek" diye konuştu. Bayındır, taraftarlarının da tribüne gelmesi ile bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini dile getirdi.

Milli takımda olduğu için takıma geç katılan Altay Bayındır, ekstra çalışmalarla açık kapatıyor. Başarılı file bekçisi, bu sezon takım içinde ciddi bir rekabet yaşanacağını belirterek, "Bu da bize başarıyı getirecek" diye konuştu. Bayındır, taraftarlarının da tribüne gelmesi ile bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istediklerini dile getirdi.
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