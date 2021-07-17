Fenerbahçe 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu yıl son vermek için Topuk Yaylası'nda yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertlilerin yeni hocası Vitor Pereira'nın önderliğinde yıldız oyuncular adeta küllerinden doğdu. Başta Mesut Özil olmak üzere, Mert Hakan, Berke Özer, Caner Erkin, Serdar Dursun, Pelkas ve Caulker dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk etap kampını tamamladı. Yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen 11 günlük kampta oyuncular bir yandan kendini göstermeye çalışırken, bir yandan da Pereira'nın hücuma dönük yeni sistemine uyum sağlamaya çalıştı. Topla çalışmalara ağırlık veren Pereira, çift antrenmanlarla güç yüklemesi yaparken, felsefesini de takıma anlatma imkanı buldu. Fotomaç'ın haberine göre; Rumen 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynanan tek hazırlık maçını 2-0 kazanan sarı-lacivertli takımda; Mesut Özil, Mert Hakan, Caner Erkin arkadaşlarına göre bir adım öne çıktılar. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam ise Pereira'nın geniş kadrodan ilk elediği isimler oldu.

MESUT ÖZIL: Geçen sezon bekleneni veremeyen yıldız oyuncu, kampı çok verimli geçirdi. Antrenmanlarda tam kapasite çalışıp, form tuttu. Hazırlık maçındaki futboluyla yeni sezonda gerçek Mesut'u göstereceğinin sinyallerini verdi. *



MERT HAKAN: Hırslı ve savaşçı kimliği en büyük artısı. Pereira'yı da etkiledi. Orta sahada yine önemli bir koz olacak.



CANER ERKİN: Son şampiyonluğu getiren kadrodan kalan tek isim. Takımın ağabeyi konumunda. Csikszereda maçında kornerden asistini yapıp yine klasını gösterdi. *



BERKE ÖZER: Kiralıktan dönen genç kaleci, antrenör Michael Kraft yönetiminde sıkı çalıştı. Hazırlık maçındaki performansıyla alkış aldı. *



STEVEN CAULKER: Çok tecrübeli. İdmanlarda ve hazırlık maçında kendini gösterdi. Savunmaya güç katacak. *



SERDAR DURSUN: Darmstadt'tan gol kralı olarak gelen Serdar, takımla kısa sürede kaynaştı. İdman performansı iyiydi. İlk maçında heyecanlı göründü. Forma rekabetinde yerini alacak. *



KEMAL ADEMI: Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan Ademi, kampta yüksek formuyla dikkat çeken isimlerdendi. Takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı Pereira verecek. *



DIMITRIS PELKAS: Yunan oyuncunun, tekniği ve kalitesi belli. Kampta söylenenleri harfiyen yerine getirdi. O da iyiler arasında yerini aldı.



İSTANBUL'A DÖNDÜ

İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra bayramda 3 gün izin yapacak. Ardından 22-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ikinci etap kamp için Slovenya'ya hareket edecek. Burada daha sonra belli olacak takımlarla 3 hazırlık maçı planlanıyor.

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