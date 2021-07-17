17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Vitor Pereira Türkiye'ye çağırmıştı! Hulk'un aklı Fenerbahçe'de...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Hulk'u yönetime önermişti. Portekizli hoca Brezilyalı yıldızı telefonla arayarak İstanbul'a davet etmişti. Bu davetin ardından yıldız santrforun aklı Kanarya'da kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Forvet arayan Fenerbahçe ile anılan isimlerden Hulk, 10 maçtır gol atamıyor. Atletico Mineiro'lu taraftarlar sosyal medya hesaplarında, Brezilyalı yıldızın çok daha fazla kazanacağı için Avrupa'ya transfer olmak istediğini ileri sürerek, form düşüşünü buna bağladılar. Fotomaç'ın haberine göre; Vitor Pereira'nın 34 yaşındaki eski öğrencisini arayarak, Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia ediliyor. İkili, Porto ve Shanghai'de 5 sezon birlikte çalıştı.
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