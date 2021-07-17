Fenerbahçe yeni sezon öncesi takıma bir golcü transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Mbwana Samatta ve Mame Thiam'dan verim alamayan Kanarya, rotayı Avrupa'ya çevirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın gözden çıkardığı Jean-Kevin Augustin, sarı lacivertlilerin radarına girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fransa'dan Foot-sur7, Fenerbahçe'nin Nantes'ın gözden çıkardığı Jean-Kevin Augustin ile ilgilendiğini iddia etti. 24 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon 3 maçta şans bulabilirken gol atamadı. Genç yaşta parlayan ve Monaco, PSG, Leipzig, Leeds kariyeri olan Augustin'in son yıllarda performansının giderek düşmesi dikkat çekiyor.

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