Son dakika transfer haberi: Vitor Pereira istedi! Fenerbahçe Kaan Ayhan için harekete geçti!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımın başına geçmesinin ardından önemli analizler yaparak yönetime kadro ve yapılacak takviyeler hakkında bir rapor sundu. Portekizli teknik adam, A Milli Takım'ımızın formasını giyen Kaan Ayhan transferinin yapılmasını istedi. Yıldız oyuncunun da sarı lacivertlilere sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması sonrasında savunmanın sağına takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ın peşinde.
Yeni taktiğe çok uygun
Yeni sezonda takımı 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da milli yıldızı takımda görmeyi çok istediği bildirildi...
Ezeli rakipleri de istedi
İstanbul'da tatilini sürdüren Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi F.Bahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'la da anıldı.
Sözleşmesi 2024'te bitiyor
26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro... Stoper mevkisinde görev yapan Kaan Ayhan, orta alanda da forma giyebiliyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
İtalya'dan ayrılmak istiyor
Ayhan, İtalya Ligi takımlarından Sasssuolo'da forma giyiyor. Ancak milli yıldız Çizme'de mutlu değil. Takımdan ayrılmak istiyor.
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