17 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Andriy Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?

F.Bahçe ile anlaşma sağlandı mı? Yarmolenko'nun menajeri açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Bir süredir adı sarı lacivertliler ile anılan Andriy Yarmolenko'nun menajeri açıklamalarda bulundu. Ukraynalı golcünün menajeri Vadim Shabliy, Fenerbahçe'nin West Ham cephesiyle transfer konusunda anlaştığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray'la ismi anılan Yarmolenko için Vadim Shabliy açıklamalarda bulundu. Shabliy, özellikle Fenerbahçe'nin West Ham cephesiyle transfer konusunda anlaştığı yönündeki haberlere yanıt verirken, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

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Vadim Shabliy, Brutal Football'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Yarmolenko için yıllık 4 milyon euro maaş vrermeye hazır olduğu ve Ukraynalı futbolcunun buna sıcak baktığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Fenerbahçe ile görüşüp anlaştığımız yönündeki haberler doğru değil." dedi.

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