Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Andreas Cornelius Fenerbahçe için geliyor
Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre, sarı lacivertlilerin, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius ile anlaştığı yazıldı. Haberde ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun tatilini bitirmesinin ardından önce Parma'ya, ardından İstanbul'a geleceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İtalyan basınından Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Son olarak EURO 2020'de Danimarka milli takımı ile mücadele eden Andreas Cornelius ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ve oyuncunun sarı lacivertlilere transfer olacağı iddia edildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Fenerbahçe Andreas Cornelius transferi için bir kaç haftadır görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlandı.
TATİL SONRASI GELİYOR
Öte yandan EURO 2020'de forma giymesinden dolayı şu anda tatilde bulunan Andreas Cornelius'un, tatilini bitirmesinin ardından önce Parma'ya, ardından İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol 5 asist üretmişti.
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